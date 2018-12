G20, accordo raggiunto. Superate le divergenze su dazi e clima

(Teleborsa) - Sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla bozza del documento finale del G20, che si tiene in Argentina a Buenos Aires, nonostante le tensioni per possibili disaccordi su dazi e clima.



Il premier italiano Giuseppe Conte si era detto fiducioso sull'intesa, segnalando il lavoro alacre degli sherpa che avrebbe senz'altro portato ad "avere un testo comune e condiviso che riconduca in armonia le varie posizioni".



Riguardo alla Manovra il presidente del Consiglio, che a margine del G20 ha avuto un incontro con il commissario europeo agli affari economici Juncker, ha ribadito che "con i vicepremier c'è piena sintonia politica, economica e tecnica". "La fiducia è l'ultima ratio - ha aggiunto poi Conte - . Mi hanno informato che stanno lavorando alacremente a concordare gli ultimi emendamenti. La fiducia si sceglie quando necessaria e se è necessaria".