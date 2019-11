Futuro e Tecnologia, tra sfide da vincere e opportunità per i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mai come ora tiene banco il dibattito su come– che, di fatto, ha già cambiato il nostro–potrà, migliorandolo. Viviamo in un mondo, ormai,ma per fortuna siamocome ricordava il celebre astrofisico inglesescomparso nel 2018: "Siamo sulla soglia di un mondo completamente nuovo. I benefici possono essere tanti, così come i pericoli. E leha ripetuto in più di una occasione.Tradotto: laUltimamente si fa un gran parlaree e, in particolare, del suo. Un esempio su tutti?migliorare la diagnostica e supportare i chirurghi negli interventi critici.ad esempio stimano che, nel prossimo decennio, grazie all'innovazione e, in particolar modo, all'intelligenza artificiale. Ovviamente, non stiamo parlando di unaUn tema, dunque, diche ci proietta direttamente nel futuro.Questi i temi al centro digiunto alla Terza Edizione – considerato ormai da qualche anno, il momento d'incontro milanese dedicato all'approfondimento culturale su– in programma ilPer l'occasione abbiamo intervistato il Consigliere Delegato della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, Dott.che ci hadell'Istituto che ospiterà l'evento."Spero sia un paese migliore, che avrà capito che per recuperare la, non deve guardare solo a se stesso,ma, come fanno tanti ricercatori e scienziati italiani che ogni giorno lavorano insieme ai loro colleghi di altri paesi e di altri continenti per conseguire scoperte e risultati sempre più difficili e complessi. Qualunque siano questi cambiamenti (alcuni li abbiamo già di fronte ai nostri occhi e ci ostiniamo a non riconoscerli), l'unica cosa importante è migliorare la nostra capacità e velocità nel comprenderli ed analizzarli per trasformarli in opportunità anche per noi.: qualche volta ci riusciremo, qualche volta no, ma non dobbiamo rimanere indietro sul fronte della conoscenza"."In, vi è un conflittotrasferiamo ricchezza dal nostro futuro al nostro presente, ma così ipotechiamo le opportunità delle nuove generazioni. Questo non è accettabile per i giovani ed è per questo che cercano la loro strada altrove. Se invece di occuparci del come dividere una torta che diventa sempre più piccola, ci occupassimo invece di renderla più grande, creando concrete opportunità, recupereremmo anche i nostri giovani. Lodevono acquisire subito una preparazione scientifica e quantitativa; gli studenti devono maturare la propria competenza come cittadini del mondo, con un livello di preparazione adeguato agli altri; ma anche per chi è nel mondo del lavoro datanti anni è importante costantemente riqualificarsi, in modo che tutto il