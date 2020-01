Futures USA, segni positivi in attesa di Wall Street

(Teleborsa) - I future sui principali indici azionari statunitensi viaggiano in rialzo, facendo presagire un'apertura positiva per la borsa di Wall Street.



Al momento i derivati sui principali indici americani scambiano sopra la parità. Il contratto sul Dow Jones, a 28.884 punti base, registra un progresso dello 0,37% mentre quello sull'S&P 500, a 3.276 punti, segna un rialzo dello 0,34%. Positivo anche il future sul Nasdaq che sale dello 0,46% e tocca i 9.019 punti base.



Nessuna indicazione rilevante dal fronte macro per la giornata odierna mentre l'attenzione degli investitori resta puntata sull'Iran. © RIPRODUZIONE RISERVATA