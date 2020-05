Futures USA positivi aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora. Prevale tuttavia un po' di cautela fra gli investitori divisi tra l'ottimismo per la riapertura delle economie globali ed i timori di una nuova ondata dei contagi.



Sul fronte macro, l'inflazione frena in aprile centrando le aspettative.



Intanto, il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,46% a 24,234.5 punti, mentre quello sullo S&P sale dello 0,57% a 2,933.12 punti e quello sul Nasdaq avanza dello 0,37% a 9,313 punti.









