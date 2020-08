Futures USA poco mossi aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Si muovono sopra la parità i futures sugli indici statunitensi anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,24%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,35% e il future sul Nasdaq segna un +0,6%.



L'agenda macroeconomica prevede la diffusione, dopo l'avvio del mercato americano, del dato sull'indice NAHB elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), che rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi. Poco fa è stata pubblicata un'altra statistica sull'indice manifatturiero Empire State, risultata deludente, che misura le condizioni del settore nel distretto di New York.



