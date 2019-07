Futures USA negativi

(Teleborsa) - I futures sui principali indici azionari americani sono in territorio negativo lasciando presagire una partenza in calo per la borsa di Wall Street tra circa un'ora.



Ricca l'agenda di dati macroeconomici: nel pomeriggio sono attese le statistiche sulle vendite e scorte all'ingrosso, e gli stock settimanali di petrolio. Già sono stati pubblicati i numeri sulla richiesta di mutui che hanno evidenziato un calo nell'ultima settimana conclusasi il 5 luglio. Ma l'attenzione degli investitori è catalizzata dall'audizione del Presidente della Fed Jerome Powell alla Camera.



Il derivato sull'S&P 500 cede lo 0,3%, quello sul Nasdaq lo 0,35%. © RIPRODUZIONE RISERVATA