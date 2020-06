Future USA proseguono in rialzo

(Teleborsa) - Puntano ancora al rialzo i Future USA, anticipando un altro avvio di settimana favorevole per Wall Street, di rimando ai dati sull'occupazione pubblicati venerdì scorso.



Il mercato infatti scommette ancora su una ripresa veloce dell'economia e ci si concentra, in una agenda povera di dati macroeconomici. Un supporto arriva anche dall'Opec Plus che ha confermato l'estensione dei tagli produttivi.



Il contratto sullo S&P 500 0,62% a 3.206 punti, mentre quello sul Nasdaq guadagna lo 0,09% a 9.817 punti e quello sul Dow Jones lo 0,85% a 27.203 punti.



