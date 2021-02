(Teleborsa) - I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense non sembra preoccupato dal fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione siano diminuite meno delle attese.



Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,20% a 31.992 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,32% a 3.915 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,50% a 13.712 punti.



Le azioni di Pinterest sono aumentate di oltre il 7% nel trading pre-market dopo che è emerso che Microsoft avrebbe tentato di acquisirla negli ultimi mesi.



