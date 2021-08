Future USA positivi aspettando Wall Street

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - E' attesa al rialzo l'avvio di settimana per la borsa di Wall Street, come peraltro atteso, anticipato dall'andamento positivo evidenziato dai future statunitensi. Sullo sfondo regna comunque la cautela in vista del meeting di Jackson Hole, in Wyoming, dove i banchieri della Federal Reserve faranno il punto sulla situazione economica e monetaria.



Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,48% a 35.288 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,34% a 4.456 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,24% a 15.128 punti.



Ricca l'agenda macroeconomica che prevede la diffusione di: PMI servizi e manifatturiero di agosto, fiducia dei consumatori americani ed un aggiornamento sulla vendita di case esistenti. Poco fa è stata pubblicata la statistica rilasciata dalla Fed di Chicago che ha mostrato un rafforzamento dell'indice CFNAI, una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale.