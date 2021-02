(Teleborsa) - I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense sembra ottimista nei confronti di una ripresa globale, grazie al progresso delle campagne di vaccinazione e al piano di stimoli economici degli Stati Uniti.



Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,47% a 31.545 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,39% a 3.946 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,24% a 13.837 punti.













