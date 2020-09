Future USA positivi aspettando Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I Future sugli indici statunitensi si muovono al rialzo anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street. Il sentiment degli investitori a livello globale è sostenuto dai dati cinesi sulla produzione industriale, crescita al record di 8 mesi, e dall'ottimismo sulla ricerca del vaccino anti Covid-19.Il contratto sul Dow Jones registra un incremento dello 0,78% a 28.089 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,85% a 3.401,12 punti. Su anche il Nasdaq che avanza dell'1,23% a 11.404,75 punti.I mercati restano in attesa del meeting delladi domani, la prima riunione del presidenteda quando ha annunciato la storica svolta sull'inflazione, impegnandosi a tenere bassi i tassi di interesse per un periodo più lungo.Sul fronte macro., è stato già diffuso il dato sul'indice Empire State che misura le condizioni delnel distretto di New York, salito più delle attese. Oltre le aspettative anche i prezzi import di agosto.