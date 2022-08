Future USA negativi, banche centrali in focus

Lunedì 22 Agosto 2022, 15:15







(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i future sugli indici statunitensi lasciando prevedere una partenza in calo per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora.



L'attenzione degli investitori resta concentrata sul simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, in calendario da giovedì prossimo. Gli investitori temono in particolare che il numero uno della Fed, Jerome Powell, confermerà la necessità di un atteggiamento aggressivo in materia di politica monetaria per contrastare l'elevata l'inflazione.



Sul fronte macro, poco fa è stato diffuso l'unico dato in agenda oggi, l'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI): la statistica ha rilevato la ripresa dell'attività economica americana, a luglio, guidata dal miglioramento degli indicatori relativi alla produzione. Frattanto il contratto sul Dow Jones segna una flessione dello 0,98% a 33.377 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede l'1,16% a 4.179 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che segna un -1,44% a 13.053 punti.



