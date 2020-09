Future USA in rosso. Atteso nuovo crollo Nasdaq

(Teleborsa) - Si prospetta un'altra giornata nera per Wall Street, minata dai titoli tecnologici, che proseguono la fase di profonda correzione avviata la scorsa settimana. La Borsa di New York ieri è rimasta chiusa per la festività del Lavoro e non sono in agenda per oggi particolari dati macro.



Restano in primo piano le ansie per la diffusione dei contagi di coronavirus e le incertezze relative all'approvazione di nuovi stimoli a sostegno di imprese e famiglie.



Frattanto. il contratto sul Dow Jones cede lo 0,77% a 27.877 punti e quello sullo S&P 500 l'1,20% a 3.376 punti. Peggio fa il Future sul Nasdaq che arretra del 2,84% a 11.222 punti.













