(Teleborsa) - I future USA sono in leggero rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street, restando pressochè indifferenti ai nuovi dati sul lavoro, che hanno registrato la creazione di 49 mila di posti di lavoro a gennaio, contro i 50 mila attesi. Il Dow Jones ha perso solo 10 punti appena uscita la notizia.



Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,42% a 31.081 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,44% a 3.881 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,37% a 13.598 punti.



Nel pre-market perde terreno Peloton, per i persistenti ritardi nelle consegne, nonostante conti record. In rosso anche Regeneron, mentre stanno salendo Ford, Cardinal Health e Johnson & Johnson.