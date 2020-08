Future USA in modesto rialzo

(Teleborsa) - I Future USA viaggiano in modestissimo rialzo nel primo pomeriggio, anticipando una partenza cauta per Wall Street, in attesa di una serie di dati macro importanti e della pubblicazione dei Beige Book in settimana.



Il contratto sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,03% a 28.621 punti e lo S&P 500 dello 0,07% a 3.506 punti. Stessa impostazione per il Future sul Nasdaq che sale dello 0,10% a 12.006 punti.



