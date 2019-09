Future USA in attivo nel pomeriggio

(Teleborsa) - I Future USA si confermano positivi dopo l'uscita di alcuni dati macro USA, peraltro migliori delle attese: le spese personali sono cresciute poco, ma più del previsto, gli ordinativi di beni durevoli rallentano meno delle attese.



A rendere incerto il mercato concorrono però le questioni politiche, in particolare l'impeachment di Trump, e quelle economiche, che vedono la lotta per il commercio in primo piano.



Il contratto sul Nasdaq segna un progresso dello 0,19% a 7.801,75 punti, mentre il Dow Jones avanza dello 0,18% a 26.939,5 punti e lo S&P 500 dello 0,24% a 2.987,62 punti.