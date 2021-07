Future USA contrastati in attesa di Wall Street

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 7 Luglio 2021, 15:00







(Teleborsa) - Si muovono con prudenza i future sugli indici statunitensi lasciando presagire una partenza cauta per la borsa di Wall Street e con gli investitori in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultimo vertice Fed, da cui il mercato attende indicazioni sui tempi della prevista stretta di politica monetaria.



Il contratto sul Dow Jones mostra un calo dello 0,08% a 34.433 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale appena dello 0,07% a 4.337 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,55% a 14.855 punti.



Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dai rilevanti.