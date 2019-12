Fusioni e acquisizioni, Candriam: una strategia ancora valida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -È legittimo che gli investitori si facciano questa domanda, considerando che negli ultimi cinque anni hanno avuto luogodi M&A, che hanno generato valore in maniera significativa. Dal 2014 a oggi sui mercati europeo e americano ci sono state circaoperazioni, incluse acquisizioni di tutte le dimensioni, per un totale diSecondo, "tutti i catalizzatori per una strategia ideata per catturare valore attraverso operazioni di fusione e acquisizione sono ancora attivi". Infatti, "si possono immaginare degli scenari peggiorativi, come per esempio unao un'ulteriore escalation nella, anche se - afferma - come Candriam pensiamo che. Nel frattempo, ilper gli investitori che desiderano diversificare i propri portafogli attraverso l'esposizione all'M&A".Ledelledi questo mercato sono facilmente identificabilidanno alle aziende la possibilità di chiedere capitali in prestito con costi contenuti;, dando alle aziende la possibilità di impiegare i capitali degli azionisti per finanziare le transazioni; la crescita economica non è riuscita a innescare un maggiore slancio sui ricavi, spingendo le; ilnonostante la Brexit e la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina.Secondo l'analisi di Candriam,il prossimo anno "considerando che non ci sono stati cambiamenti sostanziali". Le cause di possibili tensioni "non sono state affatto allentate, e dovrebbero ancora portare verso l'incertezza".