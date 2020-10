Fusione SIA-NEXI, soddisfazione del ministro Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economiae la definiscedel Governo.£Con la fusione tra SIA e NEXI, sotto la regia di, si uniscono due realtà italiane con attività altamente complementari e già all'avanguardia nel campo dei– afferma Gualtieri - Il gruppo che nasce è il primo in Europa per numero di esercenti serviti e di carte gestite, con circa 15 miliardi di euro di capitalizzazione e la presenza in quattro continenti, e potrà svolgere un ruolo da protagonista in un settore di attività importanza strategica e nei suoi futuri sviluppi".Lain un ambito decisivo come quello dei pagamenti elettronici, garantendoalle aziende grandi e piccole, agli istituti bancari, alla Pubblica amministrazione e ai cittadini, in sintonia con l'impegno del governo italiano per incentivare la transizione al cashless", conclude il Ministro.