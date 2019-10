Fusione nucleare, l'Italia si aggiudica oltre 1,2 miliardi di contratti per ITER

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, aggiudicandosiper la realizzazione della, nell'ambito del Progetto internazionale(International Thermonuclear Experimental Reactor) in via di realizzazione a Cadarache, in. Tale somma è pari aper componenti ad alto contenuto tecnologico di, l'Agenzia europea che gestisce il contributo europeo alla costruzione di ITER.A questo tema è dedicato l'ultimo numero della, che ha interpellato alcuni dei maggiori protagonisti europei della fusione per fare il punto su questa grande sfida scientifica e tecnologica per produrre energia pulita, sostenibile e senza scorie."Le imprese italiane sono riuscite a vincere contratti di forniture e servizi per un valore totale secondo solo a quello della Francia se si considerano anche le opere civili e le infrastrutture", afferma, citando alcuni nomi come la De Pretto Industrie (DPI), Ettore Zanon (EZ), SIMIC, OCEM Power Electronics, Angelantoni Test Technologies (ATT), ASG Superconductors, Walter Tosto ed il consorzio cdi Ansaldo Nucleare per il montaggio di ITER.Un giudizio molto favorevole viene espresso anche da altri protagonisti del settore, come, presidente del Consorzio europeo, e, direttore del Dipartimento Ingegneria e Impianti del Progetto ITER, il quale ha confermato anche che ITER "è stato: l'anno prossimo inizierà l'assemblaggio e la previsione è di produrre il".Enea Informa dedica spazio anche alin termini sia di ricadute economiche, sociali e occupazionali che di strategie, vision e processi innovativi. Lo hanno realizzatoricercatrici di ENEA e LIUC (Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo).Da questo studio emerge che fra ivadanoe riguardino l'acquisizione didi processo (nel 73% dei casi) e nuovi prodotti o brevetti (14%) o anche nuovi standard organizzativi (67%). Quasi tutte hanno poi, a livello locale o regionale, ed, prevalentemente ingegneri.(90% dei casi) per chi ha collaborato con ITER e quasi 1 azienda su 2 sta entrando o cercando di entrare in nuovi settori o nuovi mercati.A livello economico e finanziario, la partecipazione a ITER ha avutosotto forma di una maggiore con­sapevolezza sulle reali competen­ze e capacità dell'azienda e per le PMI in termini di una. Sono inoltre, così come lecon imprese concorrenti e università o istituti di istruzione superiore. Sul fronte strettamente finanziario, la parteci­pazione a ITER sembra aver avutoad esempio in termini di rapporto: nel 40% dei casi le aziende analizza­te mostrano. Anche il ROA (return on assets) mostra un trend positivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni, ma solo dopo qualche anno dall'avvio della collaborazione.