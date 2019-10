Fusione FCA-Peugeot, sindacati italiani e francesi positivi ma avvertono: tutelare occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cambia il giocatore, ma non cambia il risiko che dovrebbe portare a ridisegnare la nuova mappa dei produttori di automobili.FCA e Peugeot (Grippo PSA) hanno confermato stamane chedella mobilità. Il potenziale accordo porterebbe alla nascita di un gruppo automobilistico, in grado di vendere quasi 9 milioni di auto e di piazzarsi al quarto posto nella classifica globale dei costruttori.Una notizia che sta galvanizzando i due titoli quotati in Borsa:dopo il balzo del 7% registrato a Wall Street ieri. Perché la notizia era già stata preannunciata dal Wall Street Journal e poi confermata da entrambi i gruppi stamane.che però avvertono di tutelare l'occupazione.. La fusione non deve però mortificare i risultati raggiunti in questi anni. Devono esserci piani che prevedano sviluppo e non riorganizzazione e sacrifici per gli stabilimenti italiani", ha dichiarato il. D'accordo all'operazionee responsabile automotive, che ricorda "le priorità sono rilanciare sviluppo e produzione in Italia e". Per il, non c'è da preoccuparsi. "Il possibile accordo tra FCA e PSA - afferma -. Se e quando si farà vedremo le conseguenze, quando c'è crescita non ci possono essere preoccupazioni". La, spera che i colloqui si concludano positivamente: ", per l'azienda e per tutto il Paese.Il sindacato francese parla di fusione che "sarebbe nell'interesse degli azionisti" dei due gruppi automobilistici., nel gruppo PSA, intervistato in diretta da BFM-TV, ha dichiarato: ", tutti devono esserne consapevoli". A suo avviso, i "diritti collettivi dei dipendenti in Francia come in Italia". In quanto dipendenti "" - ha avvertito il sindacalista -.che aveva messo pesanti condizioni nelle trattative con. In una nota ilsottolinea di seguire "con attenzione e apertura" le discussioni in corso tra i due gruppi dovuta anche al "movimento di consolidamento mondiale del settore nel quale la Francia vuole occupare il posto che le spetta".che si è limitato a dire: "Sulla trattativa FCA-PSA stiamo osservando quello che accade., credo sia corretto in questo momento".