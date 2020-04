Furlan: previsioni FMI terribili, politici UE siano responsabili

(Teleborsa) - "Dal FMI oggi previsioni terribili per la nostra economia. Occorrono misure straordinarie a sostegno di lavoro, famiglie ed imprese. Serve una forte cooperazione internazionale. La classe politica europea è chiamata ad una prova di responsabilità storica. No agli egoismi nazionali".



Lo ha scritto su twitter la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, commentando le previsioni del Fondo monetario internazionale che oggi, nelle stime di primavera, ha ipotizzato un calo del PIL nel nostro Paese per quest'anno del 9,1%. © RIPRODUZIONE RISERVATA