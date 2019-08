Fuori sede, in aumento canoni locazione stanze nelle città universitarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Se nel 2018 i prezzi delle locazioni non risultavano in aumento in tutte le città,(quelli che ospitano gli atenei con la più alta concentrazione di studenti fuori sede). Soltanto Bari risulta in controtendenza – con un lieve calo (-2%) dei prezzi richiesti per le singole – mentre"La crescita dei costi delle stanze in affitto non si arresta ormai da diversi anni – afferma–. Il mercato si è ampliato con nuovi soggetti: alla classica locazione alle famiglie si sono aggiunte la coabitazione fra studenti, allargata poi ai lavoratori fuori sede, e più recentemente la formula degli affitti brevi, in particolar modo nelle città d'arte. Una domanda così ampia e diversificata ha portato l'offerta immobiliare a ridursi e, di conseguenza, continua a trascinare i costi verso l'alto".nelle città che ospitano i principali atenei:Con una– secondo i dati di Immobiliare.it – si conferma laNel capoluogo lombardoa fronte di una domanda che continua a crescere (+5% su base annua).In queste due città, per affittare una singola,Sopra la soglia dei 400 euro si trova anchesi passa dai 353 euro di Torino ai 306 euro al mese di Pavia. Il Sud è sempre meno ambito dai fuori sede, tanto che Bari e Palermo sono le uniche due città delle 14 prese in considerazione a registrare un calo delle ricerche. Qui per affittare una singola si spendono in media, rispettivamente, 255 euro e 233 euro., dove invece è cresciuta del 9% a causa degli importanti aumenti dei costi.A seguire si trova Roma con 311 euro. In tutte le altre città i costi si mantengono al di sotto dei 300 euro, con la spesa minima chiesta a Palermo, dove bastano 136 euro al mese.