FUM, Franchi: fiduciosi per 2022, importanti commesse in Arabia Saudita e USA

(Teleborsa) - Soddisfazione per l'incremento di vendite in Medio Oriente (destinato a durare), ottimismo per le performance del mercato cinese (nonostante il ritorno di forti restrizioni) e fiducia per la crescita negli Stati Uniti (anche grazie alla strategia di posizionamento sui prodotti ad alto valore aggiunto). Sono i messaggi che manda Alberto Franchi, presidente e amministratore delegato di Franchi Umberto Marmi (FUM) commentando l'andamento dei ricavi del primo trimestre del 2022. "E per i prossimi mesi il feedback continua a essere molto buono, perché abbiamo già diversi ordini in portafoglio e siamo molto fiduciosi", dice in un'intervista a Teleborsa.

Il dato significativo per i primi tre mesi dell'anno è il balzo delle vendite realizzate in Arabia Saudita, che sono state pari a 2,9 milioni di euro e in aumento del 460% rispetto allo stesso periodo del 2021. "Questo è un mercato che gli scorsi anni avevamo tralasciato, nonostante avessimo partecipato alla fornitura della Moschea della Mecca qualche anno fa - spiega l'AD - poi c'eravamo concentrati di più sul mercato cinese e sul mercato statunitense. Preoccuparti però da quello che poteva succedere con il periodo pandemico, abbiamo cercato di ritornare su quel mercato per diversificare le nostre vendite". "Tra l'altro questo numero andrà a crescere bene, perché abbiamo importanti commesse in quel mercato", aggiunge, sottolineando che il balzo dei ricavi nell'area non è dovuto a particolari sforzi commerciali, ma alla ripresa dei contatti con vecchi clienti e società di costruzione, che ha portato a una rapida ripresa delle vendite.

Per quanto riguarda la Cina, Franchi ammette che "la situazione non è facile", soprattutto per i clienti dell'azienda che devono fare 40 giorni di quarantena ogni qualvolta vengono in Italia. "Però si sono organizzati e hanno mandato degli emissari che rimangono qua fissi da noi a Carrara, e quindi siamo riusciti a superare anche questo problema - spiega - Nonostante questo, abbiamo continuato ad aumentare le vendite e non sentiamo nessun tipo di rallentamento".





Qualche piccolo rallentamento, definito però "quasi impercettibile", potrebbe avvenire in Italia: "Ilmantiene la sua tendenza naturale di crescita. Bisognerà vedere cosa succede con la guerra in Ucraina, perché una parte del mercato italiano, a cui noi vendiamo, esporta nel nord Europa". Nessun impatto invece dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia: "La nostra materia prima è di Carrara, quindi non ha impatti dal punto di vista dell'aumento dei costi, anche perchénella lavorazione del marmo".

Continua intanto la strategia di posizionamento di Franchi Umberto Marmi sui prodotti ad alto valore aggiunto quale importante driver di successo sui mercati internazionali, "perché stiamo vendendo bene negli Stati Uniti, dove il target di prezzo è buono, e la Cina, dove chiedono solamente prodotto di alta qualità".

Franchi fa poi il punto sulle operazioni straordinarie, con la più importante che è l'acquisizione del 33% di Ciot New York, società attiva nella commercializzazione di materiali da costruzione, tra cui marmo e nella realizzazione di progetti, e nei piani del gruppo potrà contribuire ad aumentare significativamente la penetrazione nell'area nordamericana. "Sta andando molto bene, si sta autosostenendo e siamo molto soddisfatti perché abbiamo preso progetti importanti, tra questi il rinnovamento del Waldorf Astoria di New York, iconico hotel di Manhattan", racconta.

L'altra operazione straordinaria si inserisce nella collaborazione con un partner storico, Il Fiorino, da cui ha acquisito il 51% della Recovery Stone, società che investirà nell'innovazione tecnologica applicata alle lavorazioni della pietra naturale garantendo sinergie in ottica produttiva. "Abbiamo già iniziato la parte di risanamento blocchi, che prima non facevamo ma davamo in lavorazione conto terzi - afferma l'AD - Per quanto riguarda invece il risanamento lastre, stiamo montano tutti i macchinari e confidiamo che saremo operativi entro fine settembre".