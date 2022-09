FullSix, semestrale in perdita. Valuta ingresso partner

Giovedì 22 Settembre 2022, 20:45







(Teleborsa) - FullSix, società italiana di marketing digitale e tecnologia quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 con un risultato netto di competenza del gruppo negativo per 1.788 migliaia di euro (con un'incidenza sui ricavi netti pari al -69%). L'esame del conto economico evidenzia una flessione complessiva dei ricavi netti rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2021, per 187 mila euro (-6,7%). Il risultato della gestione corrente è negativo e pari a 622 mila di euro, mentre l'EBITDA è negativo e pari a 802 mila euro.



Al 30 giugno 2022 il Totale indebitamento finanziario consolidato risulta negativo e pari a 5.575 migliaia di euro, in aumento di 667 mila euro rispetto al 31 dicembre 2021, quando era pari a 4.908 migliaia di euro.



Il consiglio di amministrazione ha riesaminato e aggiornato le Linee guida strategiche del Piano Industriale del gruppo. L'attuale azionista di maggioranza Orizzonti Holding ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo FullSix per favorire l'ingresso di partner industriali e finanziari sinergici.