Fullsix, riduce perdita nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Fullsix chiude il 1° trimestre con ricavi netti in calo a 1,451 milioni di euro, un margine operativo lordo (EBITDA) negativo per 180mila euro, anche se in miglioramento rispetto al 2019.



Il risultato netto di competenza del Gruppo è negativo per 357mila euro, ma in miglioramento rispetto al 2019. Al 31 marzo 2020, la Posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa per 4,446 milioni (era negativa per 4,306 milioni al 31 dicembre 2019). © RIPRODUZIONE RISERVATA