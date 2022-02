FullSix chiude il 2021 in negativo. Prosegue riposizionamento strategico

(Teleborsa) - FullSix, società italiana di marketing digitale e tecnologia quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2021 con ricavi netti pari ad euro 5.381 migliaia di euro, con una variazione negativa per 93 mila euro rispetto al 2020. L'EBITDA è stato negativo e pari a 1.820 migliaia di euro, con una variazione negativa per 1.293 migliaia di euro rispetto al 2020. Il risultato netto di competenza del gruppo è stato negativo e pari a 2.724 migliaia di euro, con una variazione negativa per 1.860 migliaia di euro rispetto al 2020.

Il totale indebitamento finanziario al 31 dicembre 2021 è negativo e pari a 4.908 migliaia di euro. Era negativo e pari a 3.025 migliaia di euro al 31 dicembre 2020, evidenziando quindi un peggioramento pari ad euro 1.884 migliaia. Il Patrimonio Netto consolidato è negativo e pari a 157 migliaia di euro.

"I risultati di gruppo, ancora non positivi, sono determinati dalle necessità del percorso intrapreso da alcuni anni, diretto al riposizionamento strategico e al rilancio economico del Gruppo, che ha richiesto, anche nel 2021, una rilevante attività preparatoria, i cui effetti in termini di costo si sono aggiunti alla precedente situazione di diseconomia della gestione", sottolinea una nota del gruppo.

"Il piano industriale, prossimo alla sua definizione di dettaglio operativo e alla sua applicazione, attraverso un attento e sinergico piano di M&A e partnership industriali e societarie, potrà rispondere all'interesse non solo dell'attuale azionariato, ma anche di quello che, auspicabilmente, si sta affacciando all'impiego di capitali nei settori più innovativi e strategici", viene aggiunto.