Fujitsu, FIM-CISL sulla cessione al gruppo Livia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, uno dei maggiori fornitori mondiali di prodotti e soluzioni per l'information technology, e la cessione totale dell'azienda al. Il sindacato scrive che "la nuova società acquisirà la linea prodotti IT come concessionario esclusivo di Fujitsu in Italia e diventerà partner per tutta la gamma dei servizi tecnologici"., in un periodo complicato di fermo per le ferie agostane dove è complicato riuscire a relazionarsi con i manager attualmente in carica e soprattutto per discutere e informare i lavoratori dell'operazione. -- Ci auguriamo massima serietà e chiarezza nei prossimi giorni sull'intera operazione di passaggio societario.e per capire quali sviluppi industriali e quali prospettive per i 200 lavoratori ad oggi occupati in azienda".