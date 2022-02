FTTH, Open Fiber: ad Afragola coperte 2300 unità immobiliari dalla nuova rete

(Teleborsa) - Sono oltre 2.300 le unità immobiliari di Afragola pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo grazie alla fibra ottica targata Open Fiber. L'obiettivo di Open Fiber – spiega la società in una nota – è raggiungere 16mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa).

Grazie a un investimento diretto di 6 milioni di euro, Open Fiber ad Afragola sta costruendo una nuova rete all'avanguardia in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e a prova di futuro. Con l'apertura della vendibilità, Afragola raggiunge le altre città campane già coperte da Open Fiber con fondi propri: Napoli, Benevento, Caserta, Salerno, Acerra, Battipaglia, Casalnuovo, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de' Tirreni, Giugliano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano, Nola, Portici, San Giorgio a Cremano e Villaricca. Attualmente sono circa 700mila le unità immobiliari coperte dall'innovativa infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra larga targata Open Fiber.