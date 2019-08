Fs cresce in Gran Bretagna e si aggiudica gara per treni West Coast inglese

Ultimo aggiornamento: 16:01

Le Ferrovie italiane crescono nel Regno Unito e puntano sull'alta velocità inglese. Il dipartimento dei Trasporti britannico ha reso noto che Trenitalia Uk, società controllata al 100% da Trenitalia, e FirstGroup si sono aggiudicati il franchise ferroviario della West Coast inglese (70% FirstGroup, 30% Trenitalia UK). Il franchise della durata 2019-2031, comprende i collegamenti InterCity fra Londra, Manchester, Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e Glasgow; oltre allo sviluppo e l'introduzione a partire dal 2026 dei nuovi servizi sulla nuova linea ad alta velocità (High Speed 2) da Londra a Birmingham (160 km).Questa partnership, spiega un comunicato, prevede l'ammodernamento dell'intera flotta di 56 treni Pendolino con 25.000 nuovi posti passeggeri. Entro il 2022 verranno offerti più di 260 servizi aggiuntivi alla settimana introducendo 10 nuovi treni elettrici e 13 treni bi-modali, anche in sostituzione dei diesel ancora utilizzati con una riduzione delle emissioni di CO2 del 61%. Verranno installati, nelle stazioni e nei depositi, pannelli solari e sistemi di condizionamento ad alta efficienza energetica. La linea ad alta velocità HS2, collegherà circa 30 milioni di persone, e sarà un volano per la crescita economica del Paese con viaggi più veloci tra Nord e Sud della Gran Bretagna.Trenitalia è già presente in Gran Bretagna con c2c, l'operatore ferroviario più puntuale in UK (95,6% a luglio 2019), che collega Londra con Shoeburyness nell'Essex (71 km). c2c nel 2018 ha registrato ricavi per oltre 215 milioni di euro, trasportato 46 milioni di passeggeri con 80 treni che effettuano 405 collegamenti al giorno. c2c ha lanciato ad aprile PICO4UK la piattaforma di emissione elettronica dei biglietti, già in uso in Italia da sette anni. Trenitalia porterà il decennale know-how di tutto il Gruppo FS Italiane nell'alta velocità e nei trasporti mentre FirstGroup apporterà la sua profonda conoscenza commerciale del mercato ferroviario del Regno Unito.«Dopo soli tre anni, rafforziamo la nostra presenza nel Regno Unito gestendo una delle linee ferroviarie più importanti, con FirstGroup», ha sottolineato Gianfranco Battisti, amminitratore delegato di FS Italiane. «Aggiudicarsi questa gara è stato un altro passo significativo nella nostra ambizione di svolgere un ruolo importante nel settore ferroviario del Regno Unito, proseguendo lo sviluppo internazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato, in particolare in un mercato ad alto potenziale come quello del Regno Unito».«Abbiamo una consolidata e riconosciuta esperienza nel settore dell'alta velocità in Italia. Questo progetto ha migliorato la vita degli italiani. Trenitalia opera nell'unico mercato competitivo e aperto per i servizi ad alta velocità nel mondo», ha continuato Battisti. «Dall'acquisizione di c2c nel 2017, la nostra penetrazione del mercato britannico si è notevolmente rafforzata con investimenti in tecnologia e servizi ai clienti. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in termini di puntualità delle prestazioni e soddisfazione del cliente, tra le migliori nel Regno Unito. Trenitalia - ha concluso Battisti - è ora uno dei principali operatori ferroviari in Europa: presente nei mercati francese, tedesco, greco e in partnership austriaco e svizzero, oltreché in Italia e nel Regno Unito, dove puntiamo a crescere ulteriormente».