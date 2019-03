FS, STRINGE ACCORDI CON LE FERROVIE UNGHERESI E INDONESIANE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gruppo Fs sbarca in Ungheria e in Indonesia. Le Ferrovie dello Stato hanno firmato un Memorandum of Understanding con le ferrovie ungheresi e indonesiane per sviluppare e potenziare soluzioni innovative nelle infrastrutture dei due Paesi. Due sono gli obiettivi principali: riqualificare le stazioni ferroviarie con particolare attenzione allo sviluppo commerciale e prevedere attività di formazione del personale. L'accordo, inoltre, prevede l'incremento del traffico ferroviario passeggeri e merci tra Italia e Ungheria.«Fs Italiane è costantemente impegnata nel consolidare la propria leadership nel trasporto ferroviario in Europa e nel mercato internazionale. I Memorandum sottoscritti con le ferrovie ungheresi e indonesiane e gli incarichi di Italcertifer in Bulgaria, Finlandia e Taiwan confermano l’obiettivo di Fs Italiane di espandersi all’estero, facendo leva sulle eccellenti potenzialità industriali e manageriali di tutte le società del Gruppo. Partecipare alle gare indette in altri Paesi permette a Fs Italiane di rafforzare la presenza oltre i confini nazionali, conquistando stima e notorietà grazie alle competenze e alla professionalità dei dipendenti», ha commentato l'amministratore delegato e direttore generale delle Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti.Italcertifer, società partecipata dal Gruppo Fs, ha stretto accordi con la Bulgaria e con la Finlandia. Si è aggiudicata la certificazione di sicurezza della stazione di Sofia e della linea Sofia – Volujak, inserita nel Corridoio europeo TEN-T Orient/East Med. In Finlandia, invece, effettuerà i test per verificare i requisiti tecnici del veicolo diagnostico acquistato dalle ferrovie finlandesi per il controllo dell’infrastruttura ferroviaria.Italcertifer punta a espandersi anche nei Paesi asiatici. Supervisionerà, infatti, i test di sicurezza nella realizzazione dei sistemi TLC della Taipei Circular LineIl, il nuovo sistema di trasporto sopraelevato che sarà attivo da giugno nell'Isola di Taiwan.«L’incremento delle risorse umane e lo sviluppo delle loro conoscenze tecniche specifiche ha consentito a Italcertifer di diventare punto di riferimento, in Italia e nel mondo, per le attività di testing e di certificazione, tanto da essere considerata in alcuni Paesi ambasciatrice della sicurezza ferroviaria», ha commentato l'amministratore delegato di Italcertifer Carmine Zappacosta.