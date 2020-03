FS primo Gruppo industriale d'Italia: Bilancio 2019 con 584 milioni euro di netto consolidato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -; il contributo positivo alè stato ilmiliardi di euro ilmiliardi di euro iconsolidati;di euro;milioni di euro., in data odierna, martedì 31 marzo 2020,. L'incremento complessivo dei, il +3% rispetto al 2018, a fronte di una(2,4%).Alladel Gruppo hanno contribuito. Di segno positivo tutte le componenti legate al trasporto:Long Haul e Short Haul (), i ricavi connessi al(+62 milioni di euro),(+17 milioni di euro) e perricavi per 1 milione di euro.e tutti gli altri indicatori dell'esperienza del viaggio, con valori, rispettivamente del, del 90,8% perper il settore della media/lunga percorrenza, del 97,1% circae del 91% per la, attestandosi a 2,6 miliardi di euro, con undel 21,0%. Mentresi attesta a 829 milioni di euro nel 2019, un +16.1% sull'anno precedente, pari ad undel 6,7%.