FS, oltre 9mila addetti al lavoro per le festività

(Teleborsa) -avoreranno, dal 19 aprile e fino al 5 maggio, per garantire servizi di assistenza e vendita, sicurezza in stazione e a bordo treno eLo comunica il gruppo in una nota in cui specifica che circaper monitorare i treni in viaggio e garantire la migliore assistenza agli oltre 15 milioni di viaggiatori che si sposteranno in Italia. Potenziati, con 2mila persone al giorno, anche i servizi di assistenza, vendita e informazione nelle principali stazioni e a bordo treno.Ancheha rafforzato, con 3mila addetti, fra tecnici della manutenzione e operatori della circolazione, iche controllano e gestiscono gli oltre 16.700 chilometri di rete ferroviaria nazionale.che, in costante contatto con le Sale operative di RFI, delle Imprese ferroviarie e con il Servizio centrale della Polizia Ferroviaria, controllano l'intero sistema ferroviario nazionale. Previsti anche servizi specifici per esodi e controesodi nelle principali città d'Italia, soprattutto a Milano, Venezia e Cinque Terre.. Il monitoraggio della rete, l'assistenza per il pronto intervento e la regolazione dei flussi stradali e autostradali di competenza sono monitorati e gestiti dalle 20 Sale operative compartimentali e dalla Sala situazioni, operativa 24 ore su 24.