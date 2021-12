L'orario invernale di Trenitalia in vigore dal prossimo 12 dicembre è "un nuovo inizio". Lo afferma l'amministratore delegato di Trenitalia (gruppo Fs) Luigi Corradi spiegando che "inizia un nuovo viaggio, stiamo cercando sempre di più di fare qualcosa di nuovo, vogliamo essere più vicini possibile a chi prende il treno per organizzare un servizio diverso con i vari servizi più integrati tra loro, all'insegna dell'intermodalità".

Tornano dal 12 dicembre le Frecce non-stop, mentre i treni regionali, con 1,1 milioni di

viaggi al giorno, si riavvicinano agli 1,6 milioni pre-covid, dopo il tracollo del 2020.

Presentando il nuovo orario invernale in vigore dal prossimo 12 dicembre l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi ha spiegato che "oltre 230 Frecce uniranno fra loro le grandi città, con 6 Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano e 4 Frecciarossa no-stop Milano-Roma". Inoltre sono previsti "più collegamenti verso il

Sud con maggiore frequenza, treni diretti e soluzioni integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia, collegando fra loro le porte di accesso al Paese". Con l'orario invernale 2021-2022 saranno attivi 94 Intercity per "offrire una capillarità del servizio con il massimo del confort anche dove non arrivano le Frecce" e 24 Intercity Notte.

L'obiettivo è "collegare le medie località e i capoluoghi di provincia, passando per i luoghi turistici e raggiungere importanti eventi culturali in tutta Italia con collegamenti senza cambi". Nuove destinazioni previste anche per il Servizio Regionale con i suoi 6.800 treni quotidiani, per "visitare luoghi di alto valore cultuale e paesaggistico, anche in sella alla propria bicicletta grazie agli oltre 20mila posti bici disponibili al giorno, con punti di ricarica per le e-bike". La flotta regionale, già rinnovata per circa il 50%, vedrà nel 2022 l'arrivo di 105 nuovi treni, mentre tutti i nuovi treni in servizio "consumeranno il

30% in meno", sottolinea Corradi.