FS News, fino al 31 dicembre le bici sugli intercity viaggiano gratis

(Teleborsa) - Fino al 31 dicembre sarà possibile portare la bicicletta sui treni Intercity gratuitamente. È quanto riporta oggi FS News. Già da metà ottobre su dieci Intercity – otto sulla linea Roma-Reggio Calabria e due sulla Roma-Salerno – è possibile riservare una delle sei postazioni dedicate all'interno della carrozza 3. Da dicembre i treni su cui sarà possibile farlo verranno aumentati, spiega il giornale online del Gruppo FS.



Dal prossimo anno il servizio sarà a pagamento – il costo della prenotazione del posto bici sarà di 3,50 euro – e verrà esteso a tutte le tratte nazionali man mano che le carrozze saranno attrezzate per accogliere le biciclette.

Si rinforza così l'integrazione tra treno e bicicletta voluta dal Gruppo FS: ai clienti di Trenitalia che acquistano una nuova bicicletta pieghevole, grazie all'accordo con Decathlon, sono infatti offerti due anni di assicurazione e un braccialetto catarifrangente per girare in sicurezza, mentre i tesserati FIAB (Federazione italiana amici della bici) salgono sui treni regionali, in gruppo e con bici al seguito, con un'offerta a loro dedicata. Inoltre, i cicloamatori possono trovare ispirazione per le biciclettate fuori porta sul Travel Book di Trenitalia dedicato alle ciclovie: un volume che raccoglie 20 itinerari, raggiungibili con i treni regionali, per pedalare e scoprire luoghi dal Trentino Alto Adige alla Sardegna.

Un impegno quello di FS per il mondo delle due ruote che si traduce anche nella sua attività di sponsor del ciclismo, uno degli sport preferiti dagli italiani: a ottobre è stata, infatti, vettore ufficiale del Giro d'Italia e ha fatto viaggiare la Coppa della competizione da Porto Sant'Elpidio a Rimini, a bordo di uno speciale treno Pop tinto di rosa.

