FS, Maltempo: linea Battipaglia-Paola, circolazione ferroviaria verso la normalità

(Teleborsa) - Statornandolasulla lineafortementedalle 19.00 di ieri sera,, a causa di un incendio frae del forteche ha trascinatoe provocato guasti sulla linea elettrica, in più tratti di linea, causando temporaneeIl traffico ferroviario è stata interrotto prima fraper la presenza di un albero sulla linea elettrica dovuta al forte vento, poi frae fraper guasti alla linea elettrica, sempre causati dal vento.ha disposto ilper i viaggiatori a bordo dei treni a lunga percorrenza. I treni regionali sono stati sostituiti consono stati impiegati per trasportare i passeggeri dei treni a lunga percorrenza.- Per le attività di assistenza e di ripristino della circolazione ferroviaria sono operativi da ieri circaL'assistenza ai passeggeri di Trenitalia è stata potenziata nelle stazioni di Roma Termini, Napoli Centrale, Sapri e Villa San Giovanni e i clienti sono stati informati con annunci a bordo e con oltre 5.000 fra email e sms.a lunga percorrenza interessati daisono stati oggetto di ripetute distribuzioni di kit lungo la corsa, con fornitura di generi di primacomplessivamente sono stati distribuiti ai viaggiatori oltre