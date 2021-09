Fs italiane, l'ad Luigi Ferraris nominato nel Management Committee del Cer

Mercoledì 29 Settembre 2021, 15:07

L’Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris è stato nominato membro del Comitato di Gestione del Management Committee del Cer (Community of European Railways and Infrastructure Companies), la comunità europea che raggruppa le compagnie e i gestori ferroviari, per il biennio 2022-2023.

Ferrovie, Ferraris: «Pnrr occasione per ridisegnare lo scheletro della logistica»

Il Cer rappresenta, verso le diverse istituzioni europee, gli interessi di circa 70 membri con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sviluppo e il quadro regolatorio del business ferroviario. Ha sede a Bruxelles e svolge la sua attività in un confronto costante con il Parlamento, la Commissione e il Consiglio dei Ministri Europeo.