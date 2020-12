(Teleborsa) - FS Italiane ha collocato un'emissione obbligazionaria a 3 anni per un valore di 80 milioni di euro, a valere sul Programma quotato all'Euronext Dublin.



Il bond, collocato in private placement, sarà emesso sopra la pari con cedola nulla e dunque con rendimento negativo a -0.114%, per la prima volta nella storia dei bond EMTN di FS.



L'apprezzato profilo di credito di FS ed il momento di mercato con i tassi ai minimi storici, hanno di fatto creato valore per il Gruppo azzerando l'onere finanziario sul prestito obbligazionario collocato. UniCredit Bank AG ha agito in qualità di Sole Bookrunner.



I proventi del collocamento saranno destinati alla copertura degli investimenti del Gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA