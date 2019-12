FS Italiane, una tavoletta di cioccolata per progetto Caritas Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -".volontari del Gruppo FS Italiane e di Caritas saranno a bordo diper la tradizionalededicata quest'anno al progetto della Caritas Roma per l'inserimento lavorativo di persone in stato di difficoltà. Un'iniziativa che vede ilche ha provveduto all'acquisto delle tavolette di cioccolata. Al progetto si potrà contribuire anche nelle stazioni, lasciando un'offerta nelle. Negli ambienti riqualificati saranno fatti corsi di cucina e di servizi di sala, dedicati alle persone accolte nel circuito di assistenza della Caritas. I corsi – fanno sapere da FS Italiane – serviranno anche per avviare un'attività di ristorazione solidale nei locali ristrutturati. La formazione sarà coordinata da chef stellati e da rappresentanti della Scuola di Alta Formazione con lo"Dare un'opportunità di formazione professionale a persone in stato di difficoltà permette loro di affrancarsi e proiettarsi verso un possibile inserimento lavorativo. La solidarietà è un valore fondamentale per il Gruppo – ha dichiarato–. Ferrovie dello Stato Italiane infatti è da 40 anni a fianco della Caritas per dare sostegno alle tante persone in difficoltà: mettendo a disposizione gratuitamente spazi ferroviari inutilizzati per realizzare strutture di accoglienza e di ascolto, mense solidali e Help Center"."Il progetto Oggi offro io, promosso dalla nostra Caritas diocesana con il prezioso sostegno di Ferrovie dello Stato Italiane – ha dichiarato– inserisce la formazione professionale come ultimo e fondamentale passo nel percorso di reinserimento e integrazione di tanti nostri fratelli duramente provati dalla vita".In totale, nelle– Pietro non abita più qui (2010), Casa dolce Caritas (2013), Una porta sempre aperta (2015) – sono stati