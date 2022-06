FS Italiane: "Un tempo nuovo anche per lo Statuto FS"

(Teleborsa) - Aggiornare la formulazione dell'oggetto sociale per una ancora più attuale esplicitazione del ruolo di indirizzo strategico della Holding FS, nella definizione e coordinamento del comune disegno imprenditoriale del Gruppo. Prevedere l'equilibrio di genere nella composizione degli Organi sociali come principio statutario, da applicare quindi a prescindere dalle limitazioni temporali proprie delle disposizioni di legge emanate in materia. Recepire sul piano statutario la sostenibilità come "corporate purpose" indirizzo programmatico che orienta l'attività d'impresa. Questa – spiega FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – la triplice finalità delle modifiche al nuovo Statuto di FS Italiane deliberate dall'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio scorso.

Entrato in vigore oggi e pubblicato sul sito FS con una nuova veste grafica in linea con la brand identity di Gruppo, il nuovo Statuto definisce l'oggetto sociale, il modello di governance della Società, le principali regole di organizzazione e funzionamento degli Organi sociali,

"L'aggiornamento dell'oggetto sociale – sottolinea FS News – è funzionale alla riorganizzazione strategica del Gruppo FS che, con il nuovo Piano Industriale 2022-2031, prevede per la Holding FS il ruolo di indirizzo e coordinamento strategico e finanziario sulle capogruppo di settore (RFI, Trenitalia, Mercitalia Logistics, Sistemi Urbani), che a loro volta esercitano attività di direzione e coordinamento tecnico-operativi verso le società di ciascun Polo: Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano".