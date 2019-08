FS Italiane, Trenitalia potenzia la stazione di Milano Rogoredo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tante lemesse in campo dalper fare uno sforzo di sistema, e fronteggiare la, garantendo molte più alternative ai turisti che visitano l'Italia, specie in un periodo cruciale come quello estivo. Durante lo stop dell'aeroporto meneghino, secondo le previsioni, circadel trasporto aereoe sceglieranno di spostarsi con Trenitalia., in particolare,ha previsto, ben più delle 36 attuali e circa la metà dei treni che giornalmente percorrono la tratta Milano-Roma. E ancora,con un'apertura prolungata della Sala Freccia e della biglietteria di Trenitalia dalle 6 alle 21.30, nuove postazioni self service e, negli orari di punta, un desk mobile con addetti di customer service. Completamente rinnovato, senza alcun aumento delle tariffe, il(Gruppo FS Italiane) di via Cassinis, adiacente alla stazione, che è aperto 24 ore. Migliora ancora anche lacon un nuovo ufficio (200 metri quadri) per la Polizia Ferroviaria ed un potenziamento del presidio di Protezione Aziendale.I dettagli del potenziamento dei servizi a Milano Rogoredo vengono illustrati oggi dall'Amministratore Delegato di FS Italiane. alla presenza del vicepremiere del Ministro dei TrasportiL'Amministratore delegato di FS Italiane, in conferenza stampa, ha ricordato che Roma Tiburtina è la porta d'accesso di Roma e Milano Rogoredo porta d'accesso di Milano, una distanza di 2 ore e 30. "A Milano stiamo portando avanti la più grande operazione di rigenerazione urbana d'Europa. Siamo molto orgogliosi", ha dichiarato.