FS Italiane sigla intesa con Snam e Hitachi Rail per la mobilità sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Le tre società hanno infatti siglato un Memorandum of Understanding perparte dellaalimentata a diesel inL'intesa prevede l'avvio di unper la trasformazione di una o due automotrici di Fondazione FS Italiane alimentate a diesel in modelli più avanzati a gas naturale liquefatto (LNG) o compresso (CNG). A valle di uno studio di fattibilità, le aziende individueranno unsui quali estendere la sperimentazione. I treni convertiti a metano. Un'eventuale sostituzione di 100 treni porterebbe, inoltre, a undi euro annui.Lapromuove ilattraverso l'uso di tecnologie innovative con l'obiettivo di efficientare le energie, utilizzando combustibili e risorse rinnovabili, per ridurre l'inquinamento e incoraggiare uno stile di vita sostenibile ed eco-compatibile. I convogli alimentati a gas naturale, forniti dalla Fondazione, saranno dedicati ale accompagneranno le migliaia di turisti che scelgono il viaggio lento alla scoperta dei luoghi più suggestivi delle province italiane, lungo i circa 700 km di ferrovia in cui opera la Fondazione. Anche, come FS, sta investendo nella mobilità sostenibile, attraversoche erogano gas naturale e per promuovere lo sviluppo di una(gas rinnovabile a zero CO2) in Italia. E per, questo progetto pilota è perfettamenteche la società persegue da tempo.Il Memorandum è stato siglato dal Direttore Generale di Fondazione FS Italiane, dall'Amministratore Delegato di Sname dal CEO di Hitachi Rail Italy, alla presenza di, Amministratore Delegato di FS Italiane."Laambientale, sociale ed economica è ilche guida tutte le attività del Gruppo e sarà uno dei pilastri del Piano industriale che stiamo elaborando", afferma, Amministratore Delegato di FS Italiane, sottolineando che l'intesa contribuirà ad"Il turismo - sottolinea l'Ad di FS - cresce in Europa a ritmi molto sostenuti e l'Italia intercetta buona parte di questi flussi. Molte persone raggiungono le destinazioni turistiche in treno, mezzo ecologico per eccellenza, e oltre l'85% dei passeggeri sceglie il trasporto regionale. Per questo motivo il Piano industriale che presenteremo prevede l'investimento di sei miliardi di euro per 600 nuovi convogli regionali Rock e Pop, che saranno operativi da fine primavera e sono riciclabili al 95%, con una riduzione dei consumi energetici del 30%"."Insieme a FS Italiane e Hitachi diamo impulso allo sviluppo della mobilità sostenibile a gas naturale in Italia anche per i treni", dichiara l'Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà, ricordando che il"hannooltre che in quelli su strada e marittimi, grazie ai significativi vantaggi ambientali ed economici"."Siamo orgogliosi di supportare uno dei nostri maggiori clienti, non solo attraverso lama anche, e in modo sempre più importante, offrendogliin un'ottica di whole life asset management sviluppando soluzioniche generano", commenta, CEO Hitachi Rail Italy e Group COO Service & Maintenance Hitachi Rail.