FS Italiane si conferma l'azienda più ambita dai giovani laureati

(Teleborsa) - Ilresta alnella classifica dellee si aggiudica per il quinto anno consecutivo il titolo diIl consueto sondaggio di, ha infatti riconfermato a FS Italiane ilnel ranking delle realtà industriali e produttive preferite come luogo di lavoro, riconoscimento assegnato a FS Italiane ogni anno a partire dal 2015. La ricerca prende in esame un, statisticamente rappresentativo della popolazione nazionale (per sesso, area geografica e tipologia di laurea), che hanno valutato unnazionali e multinazionali.Gli elementi determinanti risultano, insieme a know-how ed eccellenza tecnologica, riconosciuti al gruppo anche a livello internazionale, tali da superare anziende apprezzate dai giovani come ad esempio Google e Ferrero, classificatesi rispettivamente al secondo posto e al terzo posto."Guidare la classifica Best Employer of choice per il quinto anno consecutivo è per FS Italiane una responsabilità e un onore", ha affermato l'AD del Gruppo,, ricordando che avere "talenti capaci di generare valore e innovazione" è fondamentale per il business."Nel nuovo Piano industriale - ha aggiunto - metteremo ledei nostri processi puntando sempre al, all'e all'"., Direttore Centrale Risorse umane e organizzazione di FS Italiane, ha spiegato che "questo risultato è frutto del grande impegno del Gruppo neldi tutta Italia", usando "strumenti, canali e linguaggi a loro vicini" sul web, sui social ed attraverso progetti innovativi e ambiziosi come #FSRecruitingday – MoveYourTalent" (a dicembre questo progetto ha permesso di selezionare 20 giovani laureati in ingegneria elettrica, elettronica, meccanica, telecomunicazioni, informatica e gestionale ed in disegno industriale).