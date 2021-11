FS Italiane, S&P conferma rating e migliora outlook a positivo

(Teleborsa) - L'agenzia Standard and Poor's ha confermato l'Issuer Credit Rating di FS a 'BBB'. "A dimostrazione della robustezza dei fondamentali del Gruppo" - si legge in una nota - "lo 'Stand Alone Credit Profile' (SACP) è confermato a 'bbb+', quest'ultimo dunque un notch sopra al rating della Repubblica Italiana e a quello complessivo della stessa FS".

Elemento di novità nella valutazione è il miglioramento dell'outlook, che passa da negativo a positivo.

L'outlook positivo, in linea ora con l'outlook della Repubblica Italiana, riflette "l'aspettativa di S&P di un significativo recupero nei financials del Gruppo, per effetto di un rilevante piano di investimenti negli anni prossimi, in esecuzione del PNRR italiano, che rappresenta un'ulteriore attestazione della strategicità del Gruppo per la crescita del Paese. La revisione riflette anche l'aspettativa di S&P che il Gruppo FS manterrà un adeguato livello di liquidità su base continuativa, anche grazie alle solide relazioni con le

banche e allo stretto rapporto con l'Azionista".