FS Italiane, S&P conferma rating BBB e cambia outlook a stabile

Martedì 2 Agosto 2022, 20:15







(Teleborsa) - Standard and Poor's ha confermato l'Issuer Credit Rating di FS Italiane a "BBB" ed ha modificato l'outlook, che passa da positivo a stabile, riflettendo l'analoga variazione avvenuta su quello della Repubblica Italiana. S&P ha inoltre confermato lo "Stand Alone Credit Profile" (SACP) di FS pari a bbb+, che resta un notch superiore a quello della Repubblica Italiana.



La scorsa settimana l'agenzia di rating ha rivisto al ribasso l'outlook dell'Italia a causa dei rischi che un rallentamento o un rovesciamento delle riforme - a causa delle elezioni e di un nuovo governo - potrebbero avere per l'economia italiana e per i conti pubblici.



"A nostro avviso, FS non può avere un rating superiore al rating sovrano dell'Italia perché la società fa forte affidamento sui contributi pubblici per coprire la maggior parte dei suoi investimenti di rete - si legge nella nota di S&P - Riceve inoltre entrate pubbliche correnti dalle regioni italiane e dal governo centrale a sostegno dei servizi di trasporto passeggeri. Inoltre, svolge un ruolo fondamentale nell'allocazione da parte del governo delle risorse del piano di ripresa NextGenerationEU".