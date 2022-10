FS Italiane, Radice: "Nuova visione di business incentrata sulla creazione di valore"

(Teleborsa) - "Attraverso un piano decennale, in cui la sostenibilità è fattore strategico strutturale e criterio orientativo di tutte le azioni, il Gruppo intende passare a una nuova visione di business incentrata sulla creazione di valore". È quanto ha affermatointervistato a margine delin occasione del"Il Sustainability Day di FS vuole raccontare il Piano industriale del Gruppo che anche il Piano di sostenibilità. Quindi i principali obiettivi di sostenibilità dal 2022 al 2031. Tra questi figura la riduzione dei consumi energetici fino ad arrivare alla Carbon neutrality al 2040; la valutazione di tutta la catena di fornitura secondo criteri ambientali e sociali entro il 2026; il modal shift ovvero togliere sempre più auto e camion dalla strada; migliorare la sicurezza. Sono tutti obiettivi che abbiamo definito nel nostro Piano industriale e che fanno parte del nostro Piano di sostenibilità"."Questo è il core business del Gruppo che vuole proporre soluzioni alternative all'auto privata e al camion. Per Ferrovie la spina dorsale del trasporto devono essere il treno e il trasporto pubblico locale. A questi si aggiungono diverse soluzioni di mobilità necessarie per raggiungere le stazioni come, ad esempio, l'incentivo della micromobilità attraverso accordi con società che si occupano dell'affitto di biciclette e monopattini. L'obiettivo è rendere il passaggio tra le diverse modalità di trasporto sempre più semplice. Il punto più complicato della multimodalità è proprio cambiare il mezzo di trasporto. Molti scelgono l'auto perché è la scelta più comoda e, per questo, noi ci impegniamo per rendere i passaggi tra i diversi sistemi di trasporto sempre più fluidi".