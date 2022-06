FS Italiane pubblica nuovo Green Bond Framework

Venerdì 17 Giugno 2022, 20:30







(Teleborsa) - FS Italiane ha pubblicato il nuovo Green Bond Framework, aggiornandolo rispetto all'ultima release del 2019. Il nuovo Framework - si legge in una nota del gruppo ferroviario - estende il novero di Eligible Green Projects, finanziabili tramite green bond, agli investimenti per il completamento dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocità di Rete Ferroviaria Italiana e alle spese per manutenzione del materiale rotabile di Trenitalia e del Polo Mercitalia.



FS ha finora collocato green bond esclusivamente per il finanziamento di treni destinati al trasporto passeggeri (per il settore regionale e alta velocità) e di merci. Con l'aggiornamento del Framework, FS raggiunge l'importante obiettivo di estendere l'impiego della finanza ESG ai principali investimenti del business ferroviario di Gruppo.

Sustainalytics ha rilasciato nuovamente una Second Party Opinion che ne ha certificato l'aderenza ai Green Bond Principles definiti dall'International Capital Market Association e alla EU Taxonomy (Regolamento EU 2019/852).