FS Italiane, procede concorso per riqualificazione Termini e Piazza dei Cinquecento

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi la seconda fase del concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo Termini e di Piazza dei Cinquecento, bandito a dicembre 2020 dal Gruppo FS Italiane - con le sue società Grandi Stazioni Rail, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana - insieme a Roma Capitale e all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. È stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei cinque progetti finalisti, selezionati a marzo 2021 da una commissione giudicatrice presieduta dall'architetto Patricia Viel, tra un totale di 49 proposte pervenute.

Al primo posto c'è il progetto del team costituito da TVK SARL, IT'S srl, ARTELIA Italia spa, NET Engineering spa, Michela Rustici e Latitude Platform for Urban Research and Design; al secondo il progetto del team costituito da Minnucci Associati srl, Progettazione Ambiente e Tecnologie srl, Studio Vitale Russo – Servizi di Ingegneria srl e Zmyrna Limited; al terzo il progetto del team costituito da Studio Martini Ingegneria srl, Open Project srl, Architetto Andrea Nonni, Bureau B+B e Architetto Dario Curatolo; al quarto il progetto dello Studio Giovanni Vaccarini Architetti; al quinto il progetto del team costituito dagli architetti Gianluca Vosa, Raffaella Napolano, Vanna Cestarello e Luigiemanuele Amabile.

La proclamazione del team vincitore del concorso, sottolinea FS News, è programmata entro il prossimo 19 luglio e avverrà in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dal bando.