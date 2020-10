FS Italiane, piena collaborazione ad autorità giudiziarie su gare passate

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane, in seguito alla richiesta di esibizione degli atti relativi alle gare svolte negli anni precedenti, conferma di aver garantito la propria piena collaborazione all'autorità giudiziaria.



L'Amministratore Delegato di FS Italiane comunica di aver dato mandato ai legali per agire in sede giudiziaria a tutela della propria reputazione contro ricostruzioni non veritiere e calunniose apparse su alcuni organi di stampa nei giorni scorsi.



L'Ad Gianfranco Battisti rende inoltre noto che questa mattina i legali hanno anche rappresentato alla Procura di Roma la sua disponibilità a fornire ogni contributo ritenuto utile.



