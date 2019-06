FS Italiane, nasce il polo del turismo per promuovere l'Italia e le sue bellezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nasce oggi ildeldedicato al settore del. All'evento, presentato alla Stazione Tiburtina di Roma dall'Amministratore del Gruppo FS, sono intervenuti irispettivamente titolari di Infrastrutture e Trasporti e delle Politiche Agricole alimentari, Forestali e del Turismo.Il Gruppo, in linea con il Piano Industriale 2019-2023, ha avviato una serie di, intercettandodi persone in più rispetto agli attuali 100 milioni di turisti.Secondo le statistiche,sceglieranno iled. Molti di questi sceglieranno come meta l'Italia e vi sarà una crescita dei flussi prevista soprattutto dall'Asia. Il nostro Paese è ilcon circanel 2018 e una previsione di circa 75 milioni di viaggi dall'estero nel 2023. A livello nazionale isono pari a oltr, di cui circalegati ai(11% del consumo turistico interno). Inoltre, il 30% delle persone che viaggia con FS Italiane lo fa per turismo e svago, con un aumento del 20% nel 2019 dei clienti internazionali rispetto al 2018.Questi dati mostrano ilche ilriveste nel mondo del turismo del nostro Paese. Per rispondere alla crescente domanda prevista, ildell'ecosistema turistico nazionale. Un attore che ha la finalità di facilitare le connessioni fra le tre porte di accesso del Paese fornite da aeroporti, stazioni, porti sostenendo la crescita economica del sistema Italia.Il nuovo Polo coinvolge le società del Gruppo FS Italiane impegnate nei servizi di trasporto per le persone e nella gestione e sviluppo delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare. Le azioni previste sono l, la cultura e musica, il patrimonio immobiliare e l'infrastruttura digitale.italiani e stranieri che, grazie a, avranno a disposizione un sistema di prodotti e servizi tagliati su misura, integrati, digitali e sostenibili, per raggiungere le località di mare, di montagna e le città d'arte del Belpaese."L'approccio deve essere attuato in una logica di ecosistema e- ha detto l'- Noi stiamo facendo un grande lavoro per questo. Stiamo facendo molto anche neldelle vecchie infrastrutture,si stanno trasformando in piste ciclabili e aree per fare trekking, e nel restauro. Oggi presentiamo, il treno storico che, negli anni 60, insieme al Settebello, percorreva il nostro Paese."Ilcommentando l'avvio del progetto, ha dichiarato: "tante piccole novità per far vedere al mondo quanto è bello ed interessante il nostro Paese, in particolar modo il Sud. Le ferrovie stanno entrando nei porti e negli aeroporti.Assieme alla realizzazione di infrastrutture, soprattutto anche queste al Sud, si vuole colmare il gap esistente""Siamo in un momento storico del nostro paese in cuie questo lo si può fare lavorando tutti insieme per migliorare le prestazioni dei servizi - afferma il- e bisognaper cogliere le opportunità nel nostro Paese provenienti anche dal Nord Europa nel resto dei mesi. L'offerta turistica deve migliorare, essere diversa, per far sì che i turisti stranieri, possano scegliere l'Italia tutto l'anno".